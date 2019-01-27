"إبداع بلا حدود".. أمسية شعرية في نقابة الصحفيين

كتب- أسامة علاء الدين:

نظمت اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أمسية شعرية بالتعاون مع الموسيقار محمد حسين تحت عنوان "إبداع بلا حدود".

شارك فيها الأمسية العديد من الشعراء والفنانين بينهم: الشاعر "عبد الستار سليم"، والشاعرة هبة عبد الوهاب، والشاعرة هالة عصفور والشاعر هشام الدشناوي، والشاعر أحمد السندباد والشاعرة شيماء عشيبة و"السوليست كمان" وعد محمد.

من جانبه، أعرب الموسيقار محمد حسين عن سعادته، بالتنظيم الجيد للأمسية، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين دائمًا ما تسعى لاحتضان الألوان الفنية الهادفة، كما وجه الشكر لكل القائمين على الأمسية والمشاركين فيها.