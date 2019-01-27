  • عاجل:أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الاثنين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

    "إبداع بلا حدود".. أمسية شعرية في نقابة الصحفيين

    09:58 م الأحد 27 يناير 2019
    "إبداع بلا حدود".. أمسية شعرية في نقابة الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    كتب- أسامة علاء الدين:

    نظمت اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أمسية شعرية بالتعاون مع الموسيقار محمد حسين تحت عنوان "إبداع بلا حدود".

    شارك فيها الأمسية العديد من الشعراء والفنانين بينهم: الشاعر "عبد الستار سليم"، والشاعرة هبة عبد الوهاب، والشاعرة هالة عصفور والشاعر هشام الدشناوي، والشاعر أحمد السندباد والشاعرة شيماء عشيبة و"السوليست كمان" وعد محمد.

    من جانبه، أعرب الموسيقار محمد حسين عن سعادته، بالتنظيم الجيد للأمسية، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين دائمًا ما تسعى لاحتضان الألوان الفنية الهادفة، كما وجه الشكر لكل القائمين على الأمسية والمشاركين فيها.

    نقابة الصحفيين أمسية شعرية محمد حسين عبد الستار سليم

    الخبر التالى:

    إطلاق مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير بدعم الاتحاد الأوروبي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان