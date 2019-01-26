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"الأعلى للإعلام": انتهاء فترة السماح لجميع القنوات الأجنبية العاملة في مصر

07:45 م السبت 26 يناير 2019
"الأعلى للإعلام": انتهاء فترة السماح لجميع القنوات الأجنبية العاملة في مصر

أرشيفية


كتب - مصطفى علي:
بدأت القنوات التليفزيونية العربية والأجنبية تقنين أوضاعها، طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والحصول على تراخيص بالبث أيضًا من خارج المدينة واستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بعد انتهاء فترة السماح لجميع القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس يثمن الاستجابة السريعة للعديد من القنوات، ويهيب بباقي القنوات أن تنهي إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذا للقانون وتسهيلا لأداء مهمتها، مضيفا أن تطبيق القانون يأتي لتنظيم العمل الإعلامي وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.

وكانت أولى القنوات التي تقدمت بطلبات التقنين "العربية، سكاى نيوز"، وقنوات سعودية أخرى، بالإضافة إلى التليفزيون الفرنسي الحكومي وشركة "أيريس ميديا"، وتعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامي، وجار إعداد الاستوديوهات الخاصة بها.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفى للمراسلين الأجانب والهيئة العامة للاستعلامات، ويتم حاليا متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع استخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

 

القنوات الأجنبية تراخيص القنوات الأعلى للإعلام

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