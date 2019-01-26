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طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحسين الطرق في المناطق الصناعية

02:20 م السبت 26 يناير 2019
طلب إحاطة لرئيس الوزراء لتحسين الطرق في المناطق الصناعية

النائب طارق متولي

كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تحسين حالة الطرق والمواصلات في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أنها تعد من أهم مطالب الاستثمار للنهوض بالمناطق الصناعية.

وأشار متولي، في بيان صحفي، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصناعية، وتقدم العديد من الحوافز للمستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات، وخاصة بمدن الصعيد بهدف تنميتها وجعلها قبلة للاستثمار.

وتابع أن الدولة منحت المستثمرين الأراضي الصناعية مجانًا، وأنشأت المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لأبناء الصعيد، إلا أن حالة الطرق تؤثر بشكل كبير على جهود الدولة.

وطالب النائب بوضع خطة لتطوير الطرق الرئيسية التي تعتمد عليها المناطق الصناعية، بما يسهل نقل المواد الخام والبضائع، بالإضافة إلى الاهتمام بإيجاد وسيلة أقل تكلفة مثل النقل النهري والسكك الحديدية.

 

طارق متولي مجلس النواب المناطق الصناعية تحسين الطرق مصطفى مدبولي

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