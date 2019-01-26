جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عملات أثرية

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار أسيوط الدولي، محاولة تهريب كمية من العملات الأثرية، مع راكب مصري قادم من السعودية، أخفاها داخل حقائبه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة علي طائرة مصر للطيران، اشتبه كل من أحمد عبد الرحيم ومصطفى خالد بإدارة الفحص بالأشعة في الراكب "ر. م. ر"، وبالعرض على عادل عبدالصادق مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة تحت إشراف حازم الدورى مدير إدارة الفحص بالأشعة لتفتيش حقائب الراكب.

وذكرت المصادر أنه تبين وجود 372 قطعة متنوعه من العملات الورقية والمعدنية والخواتم ومجموعة من الطوابع البريدية، وبالعرض على الوحدة الأثرية أفادت بوجود 20 قطعة عملة من الفضة والبرونز مختلفة الأحجام والأشكال ترجع للعصر العثماني، و15 قطعة عملة فضية للعصر السلطان حسين كامل، والقطع الـ 35 تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار.

قرر مجدي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

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