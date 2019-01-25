بدرجات الحرارة والرطوبة والرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 3 أيام المُقبلة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافيء على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

السواحل الشمالية الغربية 21 9

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 10

الوجه البحري والقاهرة 23 13

جنوب سيناء والغردقة 26 15

شمال الصعيد 25 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 12

طقس الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على البحرين الأحمر والمتوسط ويؤدي إلى اضراب الملاحة البحرية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 17 6

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 9

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 23 13

شمال الصعيد 18 5

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 11

طقس الاثنين

كما توقعت الهيئة كذلك أن يسود يوم الاثنين المقبل، طقسًا مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية وظهور للرياح المعتدلة التي تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبحرين الأحمر والمتوسط، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 18 7

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 8

الوجه البحري والقاهرة 19 8

جنوب سيناء والغردقة 20 12

شمال الصعيد 19 5

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 8

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