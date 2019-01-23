السيسي: التاريخ سيكتب بحروف من نور أسماء كل من ساهم في الدفاع عن أرض الوطن

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ سيكتب بحروف من نور أسماء كل من ساهم في الدفاع عن أرض الوطن.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ67 لعيد الشرطة، اليوم الأربعاء- "إن يوم الخامس والعشرين من يناير عام 1952 لم يكن يوما عاديا كباقي أيام مصر أثناء الاحتلال، منوها إلى أنه كان مقدرا له أن يخلد في تاريخ هذا الوطن وأن يظل رمزا لبطولة وفداء رجال الشرطة الذين رفضوا تسليم أسلحتهم لقوة تفوق عددهم عددا وعتادا".

وأضاف "أن ذلك الموقف من رجال الشرطة يعبر بكل صدق عن الشخصية الوطنية للشعب المصري العظيم، تلك الشخصية التي تنشد السلام ولكنها قادرة على القتال بكفاءة إذا تطلب الأمر وحان الوقت، شخصية تتميز بالصبر ولكنها تفيض كذلك بالإصرار في الحق والصمود في وجه الأزمات، شخصية صنعتها أحداث الدهر الطويلة وصاغتها تجارب التاريخ المتعددة وثقلها تمسك المصريين الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته".

وشدد الرئيس السيسي على أن رجال الشرطة أبناء أوفياء لشعب مصر الأبي، أبناء يخرجون من جنبات الأسرة المصرية يحملون داخلهم قيم هذه الأسرة ومبادئها، ويحفظون عهد حماية أسرهم وأخواتهم ومواطنيهم من كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع والدولة، ويتصدون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة الباسلة للإرهاب وعناصره الآثمة، ويسقط منهم الشهداء والمصابون، فلا يزيدهم ذلك إلا إصرارا على صون الوطن وحماية المواطنين.