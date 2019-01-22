ظهور خاص للأطفال.. 19 صورة ترصد افتتاح السيسي لمعرض الكتاب

كتب – محمود مصطفى:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد في الفترة من الـ23 من يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس.

ويرصد مصراوي، في 19 صورة أبرز مشاهد افتتاح المعرض، والذي شهد ظهورًا خاصًا، للأطفال وذوي الإعاقة.

وحضر الافتتاح، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في حفل الافتتاح، عددا من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وحرص الرئيس السيسي على التحاور معهم، ومعرفة الأعمال المشاركين بها في المعرض.