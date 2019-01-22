"الأرصاد": طقس الثلاثاء شتوي معتدل.. واحذروا الشبورة الصباحية

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للدفء على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، التي تكون كثيفة على بعض المناطق، حتى انعدام الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 19

طنطا 09 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 18

بلطيم 08 18

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 17

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الاسماعلية 08 20

السويس 09 19

العريش 09 20

رفح 08 19

رأس سدر 12 19

نخل 06 21

نويبع 16 21

طابا 11 20

كاترين 03 17

الطور 09 21

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 12 24

مرسى علم 12 24

الفيوم 09 19

بنى سويف 08 19

المنيا 09 20

أسيوط 08 22

سوهاج 06 22

قنا 07 23

الأقصر 07 24

أسوان 07 25

أبوسمبل 08 24

الوادى الجديد 05 19

شلاتين 13 26

ابو رماد 12 25

راس حدربة 13 24

حلايب 16 23

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