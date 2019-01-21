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    طلب إحاطة لوزير المالية بسبب ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية

    10:20 م الإثنين 21 يناير 2019
    طلب إحاطة لوزير المالية بسبب ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الإثنين، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر.

    وذكرت البطران في بيان لها، أن سعر ترخيص تلك السيارات يبلغ 10 أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، مما يجعلها خارج نطاق الإقبال سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات.

    وأضافت أن ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا أعطى إشارة سلبية لكبرى الشركات العالمية التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلي مصر، ولكن بهذه الطريقة ستجد صعوبة في الترويج لمنتجاتها التي تعد صديقة للبيئة.

    وتابعت "أننا نسعى لانخفاض التلوث البيئي داخل المدن المزدحمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وباستخدام هذه النوع من السيارات سيتم المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد المصري والتنافسية الوطنية والحفاظ علي البيئة مما يحقق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد عامل مؤثر في الاقتصاد المصري".

    وأكدت وكيل لجنة الاتصالات، ضرورة مواكبة هذا النوع من السيارات، والاستعداد له داخل السوق المصري، وتذليل العقبات أمام ترخيصها، مطالبًة رئيس البرلمان والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإعادة النظر في تقدير الرسوم الخاصة بالترخيص تشجيعًا لتلك الأنواع من السيارات.

    طلب إحاطة مجلس النواب البرلمان المصري مي البطران تراخيص السيارات وزارة المالية

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