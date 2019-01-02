الإعلان عن نتيجة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، مقرر شعبة الروابط وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة النقاد الرياضيين، نتيجة انتخابات الرابطة بفوز حسن خلف الله مقررًا للرابطة بعدد أصوات 256 صوتًا.

كما فاز بعضوية الرابطة كلا من: محمد مراد بـ276 صوتًا، أحمد إسماعيل بـ256 صوتًا، أحمد عبدالباسط بـ239 صوتًا، منتصر الرفاعي بـ204 أصوات، هشام أبو حديد بـ190 صوتًا، إبراهيم حمودة بـ179 صوتًا.

وفاز صبحي عبدالسلام بمنصب نائب رئيس الرابطة، وإيهاب شعبان بمنصب أمين الصندوق بواقع 220 صوتًا.

وبدأ منذ الرابعة عصرا، التسجيل بكشوف عمومية انتخابات رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، حيث سجل 423 عضو من الرابطة، وتم اغلاقه في تمام الساعة السابعة والربع مساءا، وبدأ الفرز مباشرة.

وبدأ التصويت والاقتراع، بحضور كبار النقاد وأعضاء الرابطة، وأعضاء مجلس النقابة.

وشارك في الانتخابات 3 مرشحين من دار "أخبار اليوم"، وهم: أبو الوفا الخطيب نائب رئيس تحرير الأخبار ورئيس القسم الرياضي، على منصب نائب الرئيس، ومنتصر الرفاعي، وأحمد إسماعيل على العضوية.

وضمت قائمة المرشحين على منصب المقرر كل من جمال البدراوي "المساء"، وحسن خلف الله "الأهرام"، وشريف عبد القادر "الجمهورية"، بينما ضمت قائمة نائب الرئيس كلاً من: أبوالوفا الخطيب "الأخبار"، وأسامة دعبس "الدستور"، وصبحي عبد السلام "الجمهورية"، وياسر قاسم "المساء"، وعلى منصب أمين الصندوق ضمت مرشحان هما إيهاب شعبان "المساء"، ومحمد باهي "الأهرام".

وضمت العضوية 15 مرشحًا هم: إبراهيم حمودة، وأحمد عادل أمين، وأحمد إسماعيل "الأخبار المسائي"، وجلال الشافعي، وجودة أبو النور، وعبد الحميد فراج، وعوني نافع، ومحمد مراد، ومحمد أبو علي، وأحمد عبد الباسط، ومحمد عبد الرحمن "غبن"، ومحمد القاضي، ومروان صالح، ومنتصر الرفاعي "أخبار اليوم"، وهشام أبو الحديد.