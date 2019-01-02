بعد تفريغ الكاميرات.. "المترو" يكشف سبب انقطاع الكهرباء بمحطة الجامعة

كتب- أحمد نجيب:

أكد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن اللوح المعدني الذي سقط ظهر اليوم على السكة والقضيب الثالث المكهرب بين محطتي جامعة القاهرة وفيصل وقع بفعل حالة الطقس السيء من أعلى أحد المساجد المجاورة لشريط المترو وليس نتيجة إلقائه من مجهول.

وأضاف عبدالهادي -بحسب بيان لشركة المترو-، أن تفريغ كاميرات المراقبة كشف سبب سقوط اللوح المعدني مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن القطارات بين المحطتين وتعطل حركة قطارات الخط الثاني.

ولفت إلى أنه تم تحويل مسار القطارات من محطة جامعة القاهرة إلى شبرا الخيمة والعكس وتم رفع لوح الصاج وعودة حركة القطارات لطبيعتها بعد ١٣ دقيقة.