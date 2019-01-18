بدرجات الحرارة والرطوبة والرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتضمن توقعاتها بشأن درجات الحرارة والرطوبة ونسب سقوط الأمطار خلال الـ 4 أيام المقبلة.

ويسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 08 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 08 18

الوجه البحري والقاهرة 09 18

جنوب سيناء والغردقة 13 20

شمال الصعيد 05 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 07 20

طقس السبت

توقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس مائل للبرودة على السوحا الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

كما يتكون تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 08 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 08 18

الوجه البحري والقاهرة 09 19

جنوب سيناء والغردقة 12 22

شمال الصعيد 05 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 08 22

طقس الأحد

ذكر بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود يوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، على أن تكون كثيفة على بعض المناطق، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 09 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 08 18

الوجه البحري والقاهرة 09 19

جنوب سيناء والغردقة 13 23

شمال الصعيد 06 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 09 23

طقس الإثنين

توقعت الهيئة أن يسود يوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتوقعت الهيئة أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها خفيفة إلى معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 09 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 08 20

الوجه البحري والقاهرة 10 22

جنوب سيناء والغردقة 13 24

شمال الصعيد 07 23

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 10 24