7 خدمات تقدمها مكاتب التموين لأصحاب البطاقات.. تعرف عليها

كتبت- عايدة رضوان:

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مكاتبها المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، عدة خدمات لحاملي البطاقات الذكية من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

وتستقبل مكاتب التموين -خلال الفترة الحالية- طلبات تظلمات المواطنين من تحديث البيانات، فضلًا عن أداء عدة خدمات أخرى، منها:

1- استخراج بطاقة تموينية جديدة وفقًا لاشتراطات القرار رقم (178) لسنة 2017.

للخطوات.. اقرأ التالي:

5 إجراءات لإصدار بطاقة تموينية جديدة.. تعرف عليها

2- تعديل بيانات البطاقات الذكية في عدة حالات، منها:

- الوفاة.

-الطلاق.

- السفر للخارج لفترة تزيد عن 6 أشهر.

-زواج.

يجب على المواطن الراغب في تحديث أو تعديل بيانات البطاقة التموين الخاصة به، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:

- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

- صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.

- صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.

- صورة من البطاقة الذكية.

- ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.

3- الفصل الاجتماعي، بما يعني استخراج بطاقة تموينية فصلًا من بطاقة سارية حالية، وذلك في حالات معينة، هي:

- الزواج.

-الطلاق.

للخطوات..

"التموين": 7 إجراءات للفصل الاجتماعي على البطاقات

4- استخراج بدل الفاقد وبدل التالف.

5 خطوات لاستخراج بطاقة تموين "بدل فاقد أو تالف"

5- إعادة قيد بطاقة موقوفة لعد الصرف لـ 6 أشهر متواصلة، أو إعادة الأفراد عادوا إلى البلاد ممن تم حذفهم لسفرهم لفترة تزيد عن 6 أشهر.

يجب على المواطن الراغب في إعادة تفعيل بطاقة التموين خاصته عقب إيقافها نظرًا لتوقف الصرف لمدة 6 أشهر، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:

- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

- صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.

- صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.

- صورة من البطاقة الذكية.

- ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.

6 - تحويل البطاقة من بقال لأخر أو من محافظة لأخرى.

التموين تعلن مواعيد وخطوات نقل البطاقة من محافظة لأخرى

7- تقديم تظلم من تحديث بيانات البطاقات لإعادة أحد الأفراد المحذوفين.

7 خطوات لتقديم وتسجيل "تظلم" بطاقات التموين.. تعرف عليها (مستند)