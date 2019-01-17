7 خدمات تقدمها مكاتب التموين لأصحاب البطاقات.. تعرف عليها
كتبت- عايدة رضوان:
تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مكاتبها المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، عدة خدمات لحاملي البطاقات الذكية من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.
وتستقبل مكاتب التموين -خلال الفترة الحالية- طلبات تظلمات المواطنين من تحديث البيانات، فضلًا عن أداء عدة خدمات أخرى، منها:
1- استخراج بطاقة تموينية جديدة وفقًا لاشتراطات القرار رقم (178) لسنة 2017.
للخطوات.. اقرأ التالي:
5 إجراءات لإصدار بطاقة تموينية جديدة.. تعرف عليها
2- تعديل بيانات البطاقات الذكية في عدة حالات، منها:
- الوفاة.
-الطلاق.
- السفر للخارج لفترة تزيد عن 6 أشهر.
-زواج.
يجب على المواطن الراغب في تحديث أو تعديل بيانات البطاقة التموين الخاصة به، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:
- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.
- صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.
- صورة من البطاقة الذكية.
- ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.
3- الفصل الاجتماعي، بما يعني استخراج بطاقة تموينية فصلًا من بطاقة سارية حالية، وذلك في حالات معينة، هي:
- الزواج.
-الطلاق.
للخطوات..
"التموين": 7 إجراءات للفصل الاجتماعي على البطاقات
4- استخراج بدل الفاقد وبدل التالف.
5 خطوات لاستخراج بطاقة تموين "بدل فاقد أو تالف"
5- إعادة قيد بطاقة موقوفة لعد الصرف لـ 6 أشهر متواصلة، أو إعادة الأفراد عادوا إلى البلاد ممن تم حذفهم لسفرهم لفترة تزيد عن 6 أشهر.
يجب على المواطن الراغب في إعادة تفعيل بطاقة التموين خاصته عقب إيقافها نظرًا لتوقف الصرف لمدة 6 أشهر، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:
- صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.
- صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.
- صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.
- صورة من البطاقة الذكية.
- ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.
6 - تحويل البطاقة من بقال لأخر أو من محافظة لأخرى.
التموين تعلن مواعيد وخطوات نقل البطاقة من محافظة لأخرى
7- تقديم تظلم من تحديث بيانات البطاقات لإعادة أحد الأفراد المحذوفين.
7 خطوات لتقديم وتسجيل "تظلم" بطاقات التموين.. تعرف عليها (مستند)
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