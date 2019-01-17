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    7 خدمات تقدمها مكاتب التموين لأصحاب البطاقات.. تعرف عليها

    12:34 م الخميس 17 يناير 2019
    7 خدمات تقدمها مكاتب التموين لأصحاب البطاقات.. تعرف عليها

    بطاقة تموينية

     

    كتبت- عايدة رضوان:

    تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مكاتبها المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، عدة خدمات لحاملي البطاقات الذكية من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

    وتستقبل مكاتب التموين -خلال الفترة الحالية- طلبات تظلمات المواطنين من تحديث البيانات، فضلًا عن أداء عدة خدمات أخرى، منها:

    1- استخراج بطاقة تموينية جديدة وفقًا لاشتراطات القرار رقم (178) لسنة 2017.

    للخطوات.. اقرأ التالي:

    5 إجراءات لإصدار بطاقة تموينية جديدة.. تعرف عليها

    2- تعديل بيانات البطاقات الذكية في عدة حالات، منها:

    - الوفاة.

    -الطلاق.

    - السفر للخارج لفترة تزيد عن 6 أشهر.

    -زواج.

     

     

    يجب على المواطن الراغب في تحديث أو تعديل بيانات البطاقة التموين الخاصة به، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:

    - صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

    - صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.

    - صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.

    - صورة من البطاقة الذكية.

    - ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.

     

     

    3- الفصل الاجتماعي، بما يعني استخراج بطاقة تموينية فصلًا من بطاقة سارية حالية، وذلك في حالات معينة، هي:

    - الزواج.

    -الطلاق.

     

     

    للخطوات..

    "التموين": 7 إجراءات للفصل الاجتماعي على البطاقات

     

    4- استخراج بدل الفاقد وبدل التالف.

    5 خطوات لاستخراج بطاقة تموين "بدل فاقد أو تالف"

    5- إعادة قيد بطاقة موقوفة لعد الصرف لـ 6 أشهر متواصلة، أو إعادة الأفراد عادوا إلى البلاد ممن تم حذفهم لسفرهم لفترة تزيد عن 6 أشهر.

     

    يجب على المواطن الراغب في إعادة تفعيل بطاقة التموين خاصته عقب إيقافها نظرًا لتوقف الصرف لمدة 6 أشهر، التوجه إلى مكتب التموين برفقة المستندات التالية:

    - صورة من الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

    - صورة من الرقم القومي لكافة الأفراد المقيدين بالبطاقة.

    - صورة من شهادة الميلاد في حالة وجود أطفال على البطاقة.

    - صورة من البطاقة الذكية.

    - ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين.

     

     

    6 - تحويل البطاقة من بقال لأخر أو من محافظة لأخرى.

    التموين تعلن مواعيد وخطوات نقل البطاقة من محافظة لأخرى

     

     

    7- تقديم تظلم من تحديث بيانات البطاقات لإعادة أحد الأفراد المحذوفين.

    7 خطوات لتقديم وتسجيل "تظلم" بطاقات التموين.. تعرف عليها (مستند)

     

     

    البطاقة التموينية وزارة التموين مكاتب التموين الدعم السلعي دعم الخبز

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