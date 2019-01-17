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    اليوم.. طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

    09:00 ص الخميس 17 يناير 2019
    اليوم.. طلاب "أولى ثانوي" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

    أرشيفية

    كتبت - ياسمين محمد":

    يواصل طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الخميس، أداء الامتحانات التجريبية، إذ يخوض 581 ألفًا و355 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

    يبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحًا وينتهي في العاشرة والنصف.

    وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الماضي، وذلك وفقًا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويًا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

    وسمحت وزارة التربية والتعليم للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدةً أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

    ونظرًا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيًا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

    وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.​

    امتحان اللغة الأجنبية الأولى الصف الأول الثانوي الامتحانات التجريبية وزارة التربية والتعليم

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