حدث ليلاً| الرئيس يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي.. والأرصاد تطمئن المواطنين

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي: الإصلاح الاقتصادي مسار وطني ملزم لبناء الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين؛ لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

للمزيد اضغط هنا

"نتطلع لمزيد من التعاون".. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمبعوث الرئيس الصيني

أكد يانغ جيه تشي، الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية التابعة للحزب، أن مصر بإمكانياتها السياحية المتميزة تستحق أن تكون من أوائل المقاصد السياحية للشعب الصيني.

للمزيد اضغط هنا

لجنة مواجهة الأحداث الطائفية تعقد أولى اجتماعاتها.. وتستدعي محافظ المنيا

أكدت اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن.

للمزيد اضغط هنا

بعد تدخل السيسي.. توفير الرعاية الصحية لـ"سيدة المنيرة المسنة" -فيديو

نشرت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو للسيدة المسنة التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية لها.

للمزيد اضغط هنا

"من بكرة الجو جميل.. لا رياح ولا تراب ولا عواصف".. "الأرصاد" تُطمئن المصريين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستبدأ في التحسُّن التدريجي بدءًا من صباح اليوم الخميس.

للمزيد اضغط هنا

بعد العاصفة الترابية.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المستشفيات؛ لاستقبال أي حالات نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

للمزيد اضغط هنا

تحدوا العاصفة.. أكثر من 27 ألف ناخب حضروا اليوم الأول للانتخابات التكميلية بالفيوم

كشف مصدر بغرفة عمليات الانتخابات التكميلية بدائرة مركز طامية بالفيوم، أن الذين حضروا للتصويت خلال اليوم الأول، حوالي 27 ألفًا و813 ناخبًا، منهم حوالي 7 آلاف و600 ناخب ببندر طامية مسقط رأس بسام الصواف، منافس الدكتور محمد عبدالتواب عبدالجليل، مرشح حزب مستقبل وطن.

للمزيد اضغط هنا

بالصور- مشهد أوروبي.. سقوط كرات ثلجية في كفرالشيخ

تعرضت بعض مناطق محافظة كفرالشيخ، أمس الأربعاء، لسقوط كرات ثلجية للمرة الثانية خلال موجة طقس سيىء تتعرض لها المحافظة بعد سقوط نفس الكرات في قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس أثناء الموجة الماضية.

للمزيد اضغط هنا

"الزراعة" توجه 12 نصيحة للمزارعين والفلاحين لمواجهة الطقس السيء

وجهت وزارة الزراعة، مجموعة من النصائح للمزراعين والإجراءات التي يجب إتباعها لمواجهة التقلبات المناخية.

للمزيد اضغط هنا

البابا تواضروس لشباب المصريين بالخارج: مصر سيدة الحضارة

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأربعاء، لقاءًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لوفد من شباب الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا.

للمزيد اضغط هنا

متحدث "التعليم" تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة - فيديو

كشفت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل بروتوكول تعاون بين "التعليم" ومستثمرين من داخل مصر وخارجها، لبناء عدد من المدارس، قائلة: "إنه لأول مرة يتم توقيع مثل هذا التعاقد بين القطاعَين الخاص والحكومي، وإنه شكل جديد من أشكال التعاون بينهما.

للمزيد اضغط هنا

"التدخل السريع" بـ"التضامن": بدأنا العمل لإنقاذ المسنين من الشوارع في 2014 - فيديو

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، نائب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إننا بدأنا العمل في 2014 بتوجيه من الوزيرة غادة والي، لإنقاذ الحالات المُسنة في الشوارع، لافتًا إلى أنه منذ ذلك الوقت لدينا حالات نعلنها بوسائل الإعلام، ونتعامل مع كل الأعمار.

للمزيد اضغط هنا

"الخارجية": جثمان المصري المعتدى عليه بالأردن يصل للقاهرة

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن جثمان المواطن المصري عبد الجواد على المصري عبد الرحمن، الذي تعرض لاعتداء في مدينة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، وصل أمس الأربعاء إلى أرض الوطن.

للمزيد اضغط هنا

سفير مصر بالخرطوم: الإعلان عن مشروعات استراتيجية بين البلدين قريبًا

أكد السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، موقف مصر الداعم للاستقرار في السودان، قائلًا "إن ذلك يعتبر جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار البلدان العربية".

للمزيد اضغط هنا

ارتفاع قتلى هجوم نيروبي إلى 21 شخصًا والقبض على شخصين

أعلنت الشرطة الكينية، أمس الأربعاء، أن حصيلة قتلى هجوم على فندق فاخر في العاصمة نيروبي ارتفعت إلى 21 شخصًا، فيما تم القبض على شخصين.

للمزيد اضغط هنا

خمسة قتلى و20 جريحًا فى اشتباكات مسلحة جنوبي العاصمة الليبية

ذكرت بوابة "الوسط" الليبية الإخبارية، أنه قُتل 5 أشخاص وأصيب 20 آخرون في اشتباكات مسلحة وقعت أمس الأربعاء بين قوة "حماية طرابلس" ومجموعات مسلحة مجهولة.

للمزيد اضغط هنا

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يلمح إلى احتمالات تأجيل "صفقة القرن" بسبب الانتخابات

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أمس الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط من المرجح أن تتأجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل.

للمزيد اضغط هنا

ماي تنجو من تصويت سحب الثقة بمجلس العموم البريطاني

تجاوزت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، بنجاح تصويتًا لسحب الثقة من حكومتها بمجلس العموم البريطانية.

للمزيد اضغط هنا

مقتل 4 جنود أمريكيين في تفجير انتحاري بمدينة منبج السورية

قالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) في مدينة منبج إن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في التفجير الانتحاري بالمدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي، تجاوز الـ35 شخصاً، من بينهم عناصر من القوات الأمريكية ومجلس منبج العسكري.

للمزيد اضغط هنا