مدير الأكاديمية الوطنية للشباب: تحسين مستوى المعيشة مسئولية مجتمعية

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للشباب، إن القانون رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧ بشأن الجمعيات الأهلية يمثل إضافة مهمة لتفعيل دور الحوار المجتمعي داخل الدولة المصرية.

وأضافت راغب، بجلسة الحوار الشبابية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتريب وتأهيل الشباب، لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، والخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، أن هذه الفعالية تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بعقد حوار مجتمعي لتعديل القانون والتي كانت احدي توصيات منتدي شباب العالم الثاني.

وأوضحت أن وجود مجتمع مدني قوي ضمانة النزاهة والشفافية كما يعزز من الدميقراطية والعمل الأهلي والخدمي في الدولة.

وتابعت: "تحسين مستوى الحياة والمعيشة مسئولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع".

وتأتي هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور حول مناقشة تعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.