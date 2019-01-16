  • عاجل:بالصور.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والأرصاد: أمطار في المساء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مدير الأكاديمية الوطنية للشباب: تحسين مستوى المعيشة مسئولية مجتمعية

    02:03 م الأربعاء 16 يناير 2019
    مدير الأكاديمية الوطنية للشباب: تحسين مستوى المعيشة مسئولية مجتمعية

    رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للشباب

    كتب- محمد نصار:

    قالت الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للشباب، إن القانون رقم ٧٠ لعام ٢٠١٧ بشأن الجمعيات الأهلية يمثل إضافة مهمة لتفعيل دور الحوار المجتمعي داخل الدولة المصرية.

    وأضافت راغب، بجلسة الحوار الشبابية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لتريب وتأهيل الشباب، لمناقشة تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، والخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، أن هذه الفعالية تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بعقد حوار مجتمعي لتعديل القانون والتي كانت احدي توصيات منتدي شباب العالم الثاني.

    وأوضحت أن وجود مجتمع مدني قوي ضمانة النزاهة والشفافية كما يعزز من الدميقراطية والعمل الأهلي والخدمي في الدولة.

    وتابعت: "تحسين مستوى الحياة والمعيشة مسئولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع".

    وتأتي هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتدور حول مناقشة تعديل قانون رقم 70 لسنة 2017، الخاص بتنظيم عمل المنظمات الأهلية، تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.

    الأكاديمية الوطنية للشباب رشا راغب الجمعيات الأهلية جلسة الحوار الشبابية المنظمات الأهلية

    الخبر التالى:

    مركز التعليم العربي والإسلامي بنيجيريا: منهج الأزهر سلاح لمواجهة الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان