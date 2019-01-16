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اليوم ..افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة

04:00 ص الأربعاء 16 يناير 2019
اليوم ..افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الأزهر الشريف صباح اليوم الأربعاء، أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر فعاليات الافتتاح الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس جامعة الأزهر، والمستشار التعليمي لشيخ الأزهر، وعمداء الكليات وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وآباء الكنيسة، ووعاظ الأزهر، والأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة.

وتقدم الأكاديمية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تم عقد بروتكولات تعاون مشتركة معها، ويتم إعلانها غدا في فعاليات المؤتمر الصحفي.

وتهدف الأكاديمية لتأهيل خريجي الكليّات الشرعية والعربية وغيرها، من الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى؛ لتكوين عقول قادرة على مسايرة تطورات الأحداث والمجتمعات، وإتقان التعامل مع الوسائل الحديثة؛ لبناء قدرات ومهارات وملكات المتأهلين والمتدربين العلمية والمهنية للتعامل معها والاستفادة منها.

وتؤدي الأكاديمية دورًا فاعلاً لتدريب الوعاظ والأئمة والمدرسين وباحثي وأمناء الفتوى؛ لتحقيق العمل على توعية فعًالة بالسيَّاقات المختلفة المُحيطة بالمهام الدعوية، لأجل تنمية رُوح الإبداع عند هذه الفئة التدريبية المستهدفة في تجديد الخطاب الديني، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته، وتقديم حلول شرعية لمشاكل الأفراد والمجتمعات.

الأزهر الشريف أحمد الطيب أكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ صالح عباس
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