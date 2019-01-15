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    "أبوشقة": سأدعو ترامب لحضور مئوية حزب الوفد

    07:02 م الثلاثاء 15 يناير 2019
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    كتب- محمد نصار:

    قال المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه وجّه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحضور الاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد.

    جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمها الحزب اليوم الثلاثاء، بحضور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

    وأضاف "أبوشقة" أن حزب الوفد سيوجه الدعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور الاحتفالية.

    بهاءالدين أبوشقة حزب الوفد السيسي مئوية ثورة 1919

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