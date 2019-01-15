"دعم مصر" يهاجم سياسات المنظومة الزراعية: لابد من رؤية جديدة

كتب- أحمد علي:

وجه النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، انتقادات موسعة للسياسة الزراعية في مصر، والأسعار الضامنة للمحاصيل التي يزرعها الفلاحون بمختلف أنحاء الجمهورية، قائلا: "المنظومة الزراعية في حاجة إلى سياسيات واستراتيجيات جديدة، والسياسات القائمة بتوه الفلاحين وتخليه يسيب الأرض ميزرعهاش".

جاء ذلك في بيانه العاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، مؤكدا ضرورة أن يقدم وزير الزراعة رؤية واستراتيجيات جديدة للنهوض بالمنظومة الزراعية التي تعاني من مشكلات كبيرة دون تحرك من الحكومة على أرض الواقع، مؤكدا أن الأمن الغذائي المصري يؤثر على الأمن القومي للدولة المصرية ومن ثم رؤى وأفكار جديدة للنهوض بها على الحكومة العمل في إطارها بأقرب وقت ممكن.

ولفت القصبي إلى أن الأسعار للمحاصيل الزراعية لابد أن تكون معلنة قبل أي موسم، ومن ثم الفلاح يعمل في إطارها، وهذا لا يحدث على أرض الواقع، مؤكدا أن المنظومة الزراعية تعاني من مشكلات واسعة ولابد من رؤية جديدة للتغلب على هذه الإشكاليات.