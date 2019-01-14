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في طلب إحاطة.. برلماني يحذر من انتشار المباني العشوائية بالقرى

12:35 ص الإثنين 14 يناير 2019
في طلب إحاطة.. برلماني يحذر من انتشار المباني العشوائية بالقرى

النائب محمد حلمي

كتب- أحمد علي:

حذر النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، من انتشار المباني العشوائية بقرى الجمهورية، بسبب تأخر اعتماد الحيز العمراني لتوابع تلك القرى.

وأعلن النائب، عن تقديم طلب مناقشة عاجلة، لسرعة اعتماد الحيز العمراني لتوابع القرى، مؤكدًا أن المواطنين بدائرة كفر صقر، وأولاد صقر بمحافظة الشرقية يعانون الأمرين خلال السير فى إجراءات الترخيص.

وأشار "حلمي" إلى ضرورة إعادة محافظة الشرقية، النظر في التقسيم العشوائي لبعض الطرق بمدينة كفر صقر.

محمد حلمي المباني العشوائية طلب إحاطة مجلس النواب
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