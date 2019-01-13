وزير التعليم يوجه بعرض فيديو "أنا مصري" في حصص "الدين" بالمدارس
كتبت- ياسمين محمد:
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستفادة من فيديو (أنا مصري) الذي تم عرضه أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسجد الفتاح العليم، وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لما يتضمنه الفيديو من حث الأطفال بالمراحل العمرية الأولى، على المواطنة والتسامح الديني وقبول الآخر.
وأكد شوقي - في بيان رسمي اليوم الأحد-، أن هذا الفيديو يدعم الفلسفة الجديدة التي تحرص الوزارة على تبنيها وتطبيقها من خلال مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وذلك للحفاظ على الفطرة السليمة التي يولد بها الإنسان وتنمية هذه الفطرة التي لا تُميّز دين عن آخر.
بدوره، أرسل الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا موجهًا للمديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية للاستفادة من الأفكار الإيجابية التي يحتويها مضمون الفيديو، وعرضه أثناء حصص التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وحصص المكتبة وحجرات الوسائط التعليمية.
وأكد حجازي، أن الفيديو جرى رفعه على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة .
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