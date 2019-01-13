وزير التعليم يوجه بعرض فيديو "أنا مصري" في حصص "الدين" بالمدارس

كتبت- ياسمين محمد:

وجه ‏الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستفادة من فيديو (أنا مصري) الذي تم عرضه أثناء افتتاح ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسجد الفتاح العليم، ‏وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لما يتضمنه ‏الفيديو من حث الأطفال بالمراحل العمرية الأولى، على المواطنة ‏والتسامح الديني وقبول الآخر.

وأكد شوقي - في بيان رسمي اليوم الأحد-، أن هذا الفيديو يدعم الفلسفة الجديدة التي ‏تحرص الوزارة على تبنيها وتطبيقها من خلال مادتي التربية الدينية ‏الإسلامية والمسيحية، وذلك للحفاظ على الفطرة السليمة التي يولد بها ‏الإنسان وتنمية هذه الفطرة التي لا تُميّز دين عن آخر.‏

بدوره، أرسل الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا موجهًا للمديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية ‏للاستفادة من الأفكار الإيجابية التي يحتويها مضمون الفيديو، وعرضه ‏أثناء حصص التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، وحصص المكتبة ‏وحجرات الوسائط التعليمية.

وأكد حجازي، أن الفيديو جرى رفعه على الموقع الرسمي ‏الإلكتروني للوزارة .