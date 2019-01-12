التعليم: السماح لطلاب "أولى ثانوي" بدخول الامتحانات بالكتب الدراسية



كتبت -ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية، بالسماح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي خلال الامتحان التجريبي الذي يبدأ غدًا الأحد، بحالته التي عليها أيا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد حجازي في تصريحات له اليوم السبت، على أن الامتحان التجريبي يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم، وهو بمثابة "تدريب حي" لهم، ويعتبر امتحانا تدريبياً ولا تحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب لهذا العام.

وقال إن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسي للطلاب اثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ.

وأشار الى أن حضور الطالب للامتحانات لا يؤثر على المجموع في نهاية العام، وعدم حضوره يفقده فرصة التدريب الحقيقي لامتحان نهاية العام الدراسي وفق النظام الجديد فقط.