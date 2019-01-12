العناني: إقامة حفل كبير بدار الأوبرا احتفالا بعيد الأثريين

كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، التحية لكافة الأثريين العاملين فى مشروع المتحف المصرى الكبير.

وقال إن الجهد المبذول من هذا الفريق لا يمكن تجاهله، فهم يعملون ليلا نهارا، مشيرا الى أن الوزارة ستقيم حفلا كبيرا بدار الأوبرا المصرية للاحتفال بعيد الأثريين.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب للمتحف المصرى الكبير، وشارك فى الزيارة النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة وهيئة مكتب اللجنة وعدد من نواب البرلمان.​