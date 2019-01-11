رئيس نقابة "شمال القاهرة" للكهرباء: لن نسمح بوجود تجاوزات ضد أي مشترك

كتب- محمد صلاح:

قال هشام فؤاد، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة فتحت تحقيقًا موسعًا للتأكد من صحة الواقعة التي أذاعها الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، والتي كشف فيها قيام أحد محصلي الكهرباء بمنطقة التجمع الخامس بتحصيل الفواتير الشهرية بالقوة مع بعض المشتركين اللذين لديهم فواتير تراكمية لم يقوموا بتسديد ها بعد على مدار الأشهر الماضية.

ونوه "فؤاد"، أن أي محصل مطالب بتحصيل أكثر من ٤ آلاف فاتورة شهريصًا، مما يمثل ضغطًا وعبئًا عليهم في ظل وجود نقص في عمالة التحصيل، مؤكدًا أنه لابد من تكاتف المشترك مع المحصل من خلال الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتحصيلها.

وأوضح "فؤاد"، في تصريحات لمصراوي، أن جميع الكشافين والمحصلين بشركة شمال القاهرة لديهم تعليمات بحسن التعامل مع جميع المشتركين، وعدم قيامهم بأية إجراءات تكون عواقبها وخيمة قد تؤثر بالسلب عليهم فى المناطق اللذين يقومون بالكشف و التحصيل فيها، مشددًا أن المهندس ناجي عارف، رئيس الشركة يشدد مرارًا وتكرارًا على جموع الكشافين والمحصلين المعاملة الحسنة لجميع المشتركين واحتواء أي خلاف أو نقاش يتعرضون له بهدوء لعدم إثارة اى مشاكل أو بلبلة يستغلها البعض ضد الكشافين والمحصلين.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين، وجميع رؤساء شركات التوزيع يؤكدون دائما وأبدًا على حسن معاملة الجمهور بشتى المناطق مع التأكيد أن شركات توزيع الكهرباء لديها التزامات كبيرة تقوم بالوفاء بها من خلال تحصيل الطاقة الكهربائية التى يستهلكها المواطنين شهريا.

وأشاد بالجهود المبذولة بقطاع الكهرباء حاليا خاصة خطة القطاع التى تهدف لتغيير واستبدال العدادات القديمة والميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع إضافة لتركيب عدادات ذكية للتيسير على المواطنين وتتلاشى الوقوع فى أخطاء بشرية ينتج عنها وجود مشاكل بالتخصيل أو فواتير الكهرباء.