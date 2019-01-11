الأرصاد عن طقس الجمعة: مائل للبرودة والصغرى في القاهرة 8

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 08 18

شبين الكوم 08 18

طنطا 07 17

دمنهور 07 16

الإسكندرية 06 16

بلطيم 06 17

مطروح 06 18

السلوم 04 18

سيوة 06 18

بورسعيد 07 17

دمياط 08 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 04 19

السويس 06 18

العريش 06 18

رفح 07 17

رأس سدر 09 18

نخل -01 15

نويبع 10 21

طابا 07 20

كاترين -03 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 06 18

بنى سويف 06 18

المنيا 05 18

أسيوط 06 19

سوهاج 06 20

قنا 06 20

الأقصر 07 21

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 23

الوادي الجديد 10 20

شلاتين 13 24

أبو رماد 12 23

رأس حدربة 12 21

حلايب 13 22