​أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بدءًا من يوم الأحد المقبل، انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط الرياح والأتربة، وتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ثم تتقدم إلى داخل البلاد.

وأكد شاهين في تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية المرتقبة، سيتم غلق معظم الموانئ البحرية المطلة على البحرين "الأحمر والمتوسط".

وأوضح أن التغير الجوي سيستمر لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع، على أن تبلغ درجات الحرارة في السواحل الشمالية لـ17 درجة والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد من 17 إلى 18 درجة، وتبلغ في جنوب الصعيد من 20 إلى 21 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلن توقعها أن تشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 13 يناير الجاري وحتى الأربعاء 16 يناير الجاري نشاط الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.