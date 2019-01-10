تخريح الدفعة الثالثة من متدربي تشاد بـ"بحوث البترول"

كتب- محمد صلاح:

احتفل معهد بحوث البترول المصري، بتخريج الدفعة الثالثة من كوادر وزارة البترول التشادية، بحضور الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول وأسامة عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة ومهدي يعقوب بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية التشادية للبترول والطاقة والعضو المنتدب ووائل محمد عبدالكريم مدير المجموعة، والذي تزامن أيضا مع استقبال المعهد الدفعة الرابعة من المتدربين التشاديين والذي يبلغ عددهم ٤٥ متدربًا.

وحرص مدير معهد بحوث البترول، على تهنئة الخريجين، معربا عن شكره وتقديره للمحاضرين لجهودهم وتفانيهم في العمل، كما أكد استمرار دعم المعهد للمتدربين وتقديم كل الاستشارات الفنية لهم، لافتا إلى أن النجاح لا يأتي من فراغ فلابد من الاجتهاد والإبداع، مؤكدا أن العلم والعمل وسيلة العالم للتقدم والرقي والتحضر.

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية التشادية للبترول والطاقة بجهود فريق عمل المعهد وتعاونهم الدائم لبناء قدرات ورفع كفاءة كوادر الوزارة لتأهيلها لسوق النفط.