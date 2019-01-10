دراسة حكومية: سوهاج أكثر المحافظات احتياجا للاهتمام والخدمات

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن المؤشرات الديموجرافية والصحية في ٦ محافظات، أظهرت أن سوهاج أكثر المحافظات احتياجا لتوجيه الاهتمام بها، حيث سجلت أعلى حجم للأسرة المعيشية وأعلى معدل إعالة، وأقل معدل لاستخدام تنظيم الأسرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومى للسكان لعرض النتائج النهائية لبحث المؤشرات الديموجرافية والصحية فى ٦ محافظات تشمل الشرقية والإسماعيلية والبحيرة والمنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور الدكتور عمرو حسن مقرر القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظ المنيا، واللواء علاء رشاد سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسب زواج الأطفال في معظم محافظات الدراسة يستوجب المزيد من الاهتمام والتوعية بخطورة مثل هذا الزواج على الأسرة والمجتمع.

وأوضحت الدراسة إلى أن ظاهرة تفشي الولادات القيصرية تحتاج إلى مراقبة فنية لمعرفة دواعي اللجوء إلى الولادة القيصرية وكذلك توعية مقدمي الخدمة بأمان وصحة الولادة الطبيعية.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع معدل ختان الإناث في معظم محافظات الدراسة والذي يستلزم القيام بحملات توعية للسيدات ومراقبة أداء مقدمي الخدمة فيما يخص القيام بهذه الظاهرة ووضع القيود على مين يقوم بها من مقدمي الخدمة وأفراد المجتمع.

وجاءت نسبة زواج الأقارب مرتفعة في معظم محافظات الدراسة مما يعكس توارث مفاهيم ثقافية مغلوطة واحتمالية لظهور أمراض وراثية بين الأجيال القادمة، مما يستلزم المزيد من التوعية بخطورة هذا الزواج مع تعظيم الكشف ما قبل الزواج لتجنب أمراض قد تهدد مستقبل الأبناء.

وطالبت الدراسة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية في المحافظات ذات المؤشرات المتدنية، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التثقيف الصحي بالمحافظات.