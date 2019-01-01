"بحثا حلول لأزمات الشرق الأوسط".. "الرئاسة" تكشف تفاصيل مكالمة السيسي وترامب

القاهرة- أ ش أ:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيسان -خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء- أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لاسيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح صحفي- إن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف المتحدث أن الرئيس دونالد ترامب ثمن التحركات المصرية ذات الصلة إقليمياً ودولياً.

وأوضح راضي أن الرئيس السيسى تناول أيضاً خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وأكد إصرار مصر قيادةً وشعباً على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره، كما أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الأمريكي لدعم تلك الجهود.