وزيرة الصحة: الرئيس السيسي مُهتم كثيرًا بصحة المواطن المصري

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هدفها للفترة المُقبلة هو بناء صحة المواطن المصري، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الكثير من الاهتمام بصحة المواطن المصري.

وأضافت زايد - في مقابلة تلفزيونية بالقناة الأولى-، أن الفترة المُقبلة تهدف لبناء الإنسان المصري سواء في الصحة أو التعليم، وأن "أول ما كان يشغلها منذ توليها الوزارة هو مُقدم الخدمة من طبيب وتمريض وأطقم طبية"، مستكملة: "لا نتوقع عملًا جيدًا بالنسبة للمريض حال عدم الاهتمام بهم".