"الإفتاء": الخوارج حرَّفوا الدينَ وجعلوا ولاء أفرادهم للمنهج الباطل

كتب - محمود مصطفى:

أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا ردت فيه على ادعاءات الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تقدم ولاء أفرادها للجماعة وأفكارها المتشددة على الولاء للوطن ورفعته.

وأوضحت الدار، في الفيديو الذي أصدرته، الثلاثاء، أن ولاء المسلم وانتماءه يكون لأمته ووطنه ومجتمعه الذي يعيش فيه، وطاعته لله ولرسوله ولنظام مجتمعه، وليس لجماعة أو تيار أو فكر كما تفعل جماعات الخوارج وتيارات التشدد التي حرَّفت معاني الدين، فجعلت ولاء الفرد فيها حصريًّا للجماعة ولمنهجها الباطل وفكرها المنحرف ولقادة يجهلون من أمر الدين أكثر مما يعلمون.

وأوضحت الدار أن صحة الإسلام والعقيدة لا تتوقف على الانتماء لتيار أو جماعة أو فكر أو أمير، وأمة الإسلام صحيحة الإيمان والاعتقاد، ومن شذ عنها شذ في النار.

وحذرت الدار من الفرقة والتشرذم مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى وتحذيره في كتابه الكريم: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَيكُمْ بالجماعةِ وإيَّاكم والفُرقَةَ».