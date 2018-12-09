البرلمان يفوض "عبدالعال" بتحديد موعد انعقاد الجلسات وفقًا للمستجدات

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تفويض رئيس البرلمان بتعديل موعد انعقاد الجلسات العامة بعد تحديد موعدها كلما تطلب الأمر، وإبلاغ الأعضاء بالموعد الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن ذلك الإجراء يأتي لاسيما في حال حدوث أي مستجدات في فترة يكون المجلس فيها غير منعقد، مما يستوجب تعديل موعد انعقاد الجلسات بعد الإعلان عنها، بما يتلائم مع هذه المستجدات.