حدث ليلاً| وصية السيسي لشباب أفريقيا.. ورانيا يوسف ترد على سخرية أصالة

القاهرة – مصراوي :

شهدت ليلة أمس السبت وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان أبرزها علي الساحة الرياضية تألق محمد صلاح مع فريقة ليفربول ليسجل ثلاثة اهداف يعتلي بهم قمة هدافي الدوري الأنجليزي الممتاز، وبهذة النتيجة يتصدر ليفربول البريميرليج .

كما شهدت الساحة الدولية عدد من التصريحات والأحداث أستدعاء الصين للسفير الكندي، وتصريحات إيران وأتهامها لأمريكا بممارسة "إرهابا اقتصاديا" ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من اليوم الأحد.



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