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    بيان عاجل بالبرلمان بشأن فيديو الهرم الإباحي: "التاريخ مش لعبة"

    03:28 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
    بيان عاجل بالبرلمان بشأن فيديو الهرم الإباحي: "التاريخ مش لعبة"

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    أعلن الدكتور إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بشأن واقعة تصوير فيديو إباحي بمنطقة الأهرامات.

    وقال نصرالدين، في بيانه، إن تصوير مثل هذه الأفلام تكرر أكثر من مرة دون ردع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفعال من شأنها تحقير حضارة 7 آلاف سنة يشهد بها العالم.

    ووجه نصرالدين انتقادات لوزير الآثار والقائمين على تأمين منطقة الأهرامات: "اللي مش قد الشغل يمشي.. التاريخ مش لعبة هنلعب بيها".

    كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أحال الواقعة إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها.

    البرلمان المصري مجلس النواب فيديو إباحي الأهرامات إسماعيل نصرالدين علي عبدالعال خالد العناني

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