حدث ليلًا.. "فيديو إباحي" أعلى هرم خوفو والأمطار مستمرة

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وأثار فيديو إباحي نشره مصور دانماركي، زاعمًا أنه من أعلى هرم "خوفو"، العديد من التساؤلات، بشأن إن كان حقيقيًا، أم "مفبرك"، وتواصل سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من محافظات الجمهورية.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

مصور أجنبي ينشر فيديو "إباحي" مع صديقته أعلى الهرم الأكبر

نشر مصور دنماركي يدعى "أندرياس هيفيد"، فيديو له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدير آثار الهرم: الفيديو الجنسي "مفبرك" من الأفلام الإباحية الأجنبية

قال أشرف محيي، مدير عام آثار الهرم، إن الفيديو الإباحي المتداول لسائحين أعلى هرم "خوفو"، "مفبرك" من الأفلام الأجنبية.

"وزيري" عن الفيديو "الإباحي" أعلى الهرم: نفحصه بدقة.. وربما يكون "فوتوشوب"

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة تفحص الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي مع صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للتأكد من مدى صحته.

هطول الأمطار فوق سماء القاهرة

شهدت سماء القاهرة، هطولاً للأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعد استقرار الحالة الجوية اليوم الخميس.

تعليق تامر أمين على صورة الرئيس مع مجندي كمين رأس محمد

علق الإعلامي تامر أمين، على صورة جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحد مجندي القوات المسلحة بكمين رأس محمد، خلال جولته المفاجئة لتفقد بوابات وكمائن مدخل مدينة شرم الشيخ اليوم الخميس.

بالفيديو.. لحظة انهيار عقار على آخر مقابل له في الدقهلية

انهار عقار مكوّن من طابقين على عقار آخر مقابل له، اليوم الخميس، بمنطقة الدهايمة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، دون وقوع إصابات بعد قيام أحد المواطنين ببناء عقار ملاصق للمبنى المنهار، وحفر حفرة بعمق 4 أمتار .

مصر تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح روسي وأوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 350 ألف طن قمح.

محمد أبو الغار: أستعد لإصدار الجزء الثاني من كتاب "على هامش السيرة"

وجه الدكتور محمد أبو الغار، الشكر إلى نقابة الأطباء، لتكريمه مساء اليوم، وإقامة ندوة لمناقشة كتابه "على هامش الرحلة"، في دار الحكمة.

الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل مصر والرئيس السيسي لمواصلة جهود التنمية

صلى آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك؛ من أجل مصر الحبيبة وقيادتها السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني في باقم شمالي صعدة

شنت قوات الجيش اليمني هجوما عنيفا، اليوم الخميس، على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثيين بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة، وحررت تلك المواقع مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الرئاسة الفلسطينية ترحب برفض الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي يدين حماس

رحبت الرئاسة الفلسطينية ليل الخميس، الجمعة برفض الأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة.

البنتاجون يهدد تركيا بعقوبات قاسية حال استمرار حصولها على "إس-400" الروسية

هددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية.

بعد إلغاء الزيادة على الوقود.. فرنسا تعتزم فرض ضريبة جديدة على شركات الإنترنت

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الخميس، إنه إذا فشلت دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة في إقرار ضريبة موحدة على شركات الإنترنت العملاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول مارس المقبل، فإن فرنسا ستقر ضريبة خاصة بها.

"غنيت في الأفراح وروض الفرج".. 8 تصريحات لمدحت صالح في "شريط كوكتيل"

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا على الفنان هشام عباس في برنامج "شريط كوكتيل" على قناة الحياة، وخلال اللقاء أدلى مدحت صالح بعدد من التصريحات وكشف عن كواليس حياته الخاصة، ونرصد لكم أبرز 8 تصريحات.

فيديو| بعد غياب.. اَمال ماهر تطرح "تيزر" ألبومها الجديد

كشفت الفنانة اَمال ماهر، عن قرب طرح ألبومها الجديد "أصل الإحساس"، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

أحمد مكي: "أغلى من الياقوت" وصية لابني أدهم ولكل طفل ليس له أب

قال الفنان أحمد مكي، إن أغنيته "أغلى من الياقوت"، هي تجربة إنسانية مر بها ورسالة ووصية لابنه أدهم ولأي طفل آخر ليس له أب أو له أب موجود اسمًا فقط.

أهداف الخميس.. ثنائية الزمالك.. وسداسية الريال

يستعرض مصراوي الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي: