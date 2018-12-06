أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

الثلاثاء.. "النواب" يناقش مشكلات الجاليات المصرية بالدول العربية

04:53 م الخميس 06 ديسمبر 2018
الثلاثاء.. "النواب" يناقش مشكلات الجاليات المصرية بالدول العربية

أرشيفية

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، الثلاثاء، مشكلات الجاليات المصرية بالدول العربية والتي تكررت مؤخرا بشكل كبير.

ويستعرض الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير الجمل، بشأن تعرض سيدة للضرب بدولة الكويت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن كثرة الشكاوى من الجاليات المصرية المقيمة في الدول العربية وآخرهم الشكوى المقدمة من المواطنة فاطمة عزيز والتي تم التعدي عليها في الكويت.

كما يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بشأن الصعوبات التي تواجه العمالة المصرية في الدول العربية الشقيقة.

وتشهد اجتماعات اللجنة أيضا مناقشة أخر تطورات الوضع في سورياـ وأيضا العلاقات المصرية الإماراتية.

الجاليات المصرية الدول العربية لجنة الشئون العربية مجلس النواب أحمد رسلان

الخبر التالى:

الأحد.. "تشريعية النواب" تناقش 4 قرارات جمهورية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان