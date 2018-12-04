فتح باب الترشح لرابطة النقاد الرياضيين السبت المقبل والانتخابات 2 يناير

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، أنه تقرر فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء اعتبارا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر.

وأضاف الزناتي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر أيضًا إجراء الانتخابات يوم الأربعاء ٢ يناير بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، موضحًا بدء تلقي طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة لمدة خمسة أيام تنتهي الأربعاء 12 ديسمبر، وإعلان كشوف المرشحين في نهاية اليوم نفسه.

وأوضح المشرف العام على الشعب والروابط، أن فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس 13 ديسمبر حتى الأحد 16 ديسمبر، وتعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت على أن تجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء 2 يناير، وفي حالة الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق"، تُجرى الانتخابات في اليوم نفسه وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.