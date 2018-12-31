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التهامي يحيي الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين.. غدًا

10:37 م الإثنين 31 ديسمبر 2018
التهامي يحيي الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين.. غدًا

ياسين التهامي

كتب – محمود مصطفى:

شهد ميدان الحسين بمنطقة الجمالية في القاهرة، توافد عدد من أبناء الطرق الصوفية ومريديها ليلة الاحتفال بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد الرسول (ص) بالقاهرة.

وتحتفل الطرق الصوفية، غدًا الثلاثاء، بالليلة الختامية لاستقرار رأس الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، بحي الحسين بمنطقة الجمالية.

ومن المقرر أن يحيي الليلة الختامية الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين، ونجله محمود، وسط حضور الآلاف من أبناء ومريدي الطرق الصوفية.

ونصبت الخيام بميدان الحسين، لتقديم الطعام والمأوى لزوار الحسين الذين يتوافدون من كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم احضار الماشية استعدادا للذبح وتقديمها للزوار.

ياسين التهامي منطقة الجمالية ميدان الحسين أبناء الطرق الصوفية

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