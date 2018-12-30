مثقفون: نجيب محفوظ لم يحظ بالتقدير الذي يستحقه

كتب- محمد عاطف:

نظم المجلس الأعلى للثقافة، مساء الأحد، ندوة بعنوان "نجيب محفوظ.. رؤى جديدة"، احتفالًا بمرور 30 عامًا على حصول الكاتب الراحل على جائزة نوبل للآداب، بمشاركة لفيف من المثقفين والنقاد.

وقال الناقد الأدبي أحمد درويش، أستاذ النقد والبلاغة في كلية دار العلوم: "يعد نجيب محفوظ، قيمة أدبية عظيمة، ونموذجًا للأديب المثالي، على جميع المستويات سواء الأدبي أو الشخصي".

وأضاف درويش: "قدم أديب نوبل، نموذجًا في الإبداع والانضباط، ولم يتوانَ في تطوير إبداعه عبر الانتقال إلى العديد من الأساليب الأدبية".

وأكد الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أنه يسعى إلى أن يجعل من جائزة نجيب محفوظ التي ينظمها المجلس جائزة أدبية عالمية عن طريق رفع قيمتها المالية حتى تتمتع بإقبال كبير من المثقفين والمبدعين.

وقال المصري: "لم يحظ نجيب محفوظ بما يستحقه من تقدير، لذا نسعى إلى رد الجميل له، خاصة أن الكثير من أعماله تحتاج إلى إعادة قراءة بما يليق بأديب نوبل الراحل".