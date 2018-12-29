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"القومي للترجمة" يشارك بالدورة الرابعة لمعرض جدة الدولي للكتاب

11:54 م السبت 29 ديسمبر 2018
"القومي للترجمة" يشارك بالدورة الرابعة لمعرض جدة الدولي للكتاب

معرض جدة الدولي للكتاب

القاهرة - أ ش أ:
يشارك المركز القومى للترجمة التابع لوزارة الثقافة في الدورة الرابعة لمعرض جدة الدولى للكتاب المقام حالياً بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم المركز مجموعة كبيرة من أحدث وأهم إصداراته منها "مثنوى" لجلال الدين الرومى من ترجمة إبراهيم شتا ، و "أساليب العلاج النفسي للأطفال والمراهقين" من ترجمة نجيب الصبوة ، و "معالم التحليل النفسى" لسيجموند فرويد ، من ترجمة عثمان نجاتي ، و"مطاردة العلامات" ترجمة خيرى دومة ، و "مائة عام من الأدب الروسي" من ترجمة أنور محمد إبراهيم.
جدير بالذكر أن هذه الدورة تقام تحت شعار "الكتاب تسامح وسلام" وبمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة، ويقدم المعرض 180 ألف عنوان كتاب فى شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب والفنون.

هذا المحتوى من

Asha
معرض جدة معرض الكتاب القومى للترجمة وزارة الثقافة
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