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    وكيل "النواب" عن حادث "أتوبيس الهرم": إنهاء الحرب مع الإرهابيين بات قريبًا

    01:04 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    وكيل "النواب" عن حادث "أتوبيس الهرم": إنهاء الحرب مع الإرهابيين بات قريبًا

    حادث أتوبيس الهرم

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    استنكر سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الحادث الارهابي الجبان بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي، مما أسفر عن وفاة 3 سياح فيتناميين ومرشدهم المصري، وإصابة 10 آخرين، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول أن تطل برأسها خاصة بعد انتعاش حركة السياحة في مصر ولكن إنهاء الحرب معها بات قريبًا.

    وقال "وهدان" في تصريح صحفي، إن هذه الأفعال الخسيسة لن تثني الدولة المصرية في القضاء على هذه العناصر الارهابية المجرمة، مؤكدًا أن هدفهم الرئيسي هو زعزعة استقرار الدولة ونشر الفوضى، بأي طريقة ومهما كانت الوسيلة.

    وشدد "وكيل النواب"، على أن الدولة المصرية تشهد نشاط على كافة الأصعدة الاقتصادية وبنية تحتية في معادلات زمنية قياسية، مما أشعل الحقد في نفوس الدول والجماعات الإرهابية المعادية والحاقدة على مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري يعلم حقيقة هذه الجماعات ولفظها في 30 يونيو.

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