رئيس "مستقبل وطن" يدين حادث المريوطية.. ويؤكد: الإرهاب لن ينال من مصر

ميرا إبراهيم

أدان المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف أتوبيس سياحي بشارع المريوطية بالجيزة وأدى إلى وفاة 4 وإصابة 10 آخرين، مؤكدا "ندعم بكل قوة مؤسساتنا الوطنية فى مواجهة قوى الظلام والإرهاب".

وأكد رشاد في بيان صحفي له اليوم، أن "الإرهاب لن ينال من مصر وسوف ينجح أبطالنا فى القضاء على كل هؤلاء الخونة العملاء الماجورين".

وأشار إلى أن "هناك دول تحاول عرقة النجاحات في مصر ولا تريد أن تقوم لها قائمة لكن الله سوف يحفظ هذا البلد ويحمى شعبه وسننتصر بإذن الله".

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، أن مثل هذه الحوادث الجبانة لن توقف مسيرة البناء والتنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض مصر، مطالبا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة للقضاء على الجماعات الإرهابية.