طارق شوقي: نعتزم بدء الاكتتاب لصالح صندوق وقف التعليم فبراير المقبل

كتب- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحكومة تفكر في بدء الاكتتاب لصندوق وقف التعليم فبراير المقبل.

وأضاف شوقي خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات: "إحنا رمينا بياضنا وعرفناكم إننا قادرين نطور النظام بإطلاق نظام التعليم الجديد والثانوية المعدل، ودفعنا فلوس كتير جدا".

وتساءل: "هل الناس هاتيجي من نفسها وتقول هنساهم علشان نطور التعليم ويفضل مجاني، وليهم إنهم يشرطوا علينا إنهم مش هيحتاجوا دروس خصوصية".

وأشار إلى أن الوزارة تفكر في تدبير تمويل إضافي؛ لضمان استمرار تطوير منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة، موضحا أن ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة 90 مليار جنيه في حين أن الوزارة تحتاج 200 مليار، مشيرا إلى أن بداية التفكير في حلول غير تقليدية تمثل في إنشاء صندوق وقف التعليم.