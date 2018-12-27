"هدايا وقوائم طعام".. الخدمات الجوية تحتفل بالكريسماس في المطارات

كتب- طه عبيد:

تشارك مصر للطيران للخدمات الجوية الركاب احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية في مختلف المطارات المصرية، من خلال المطاعم والكافتيريات المملوكة للشركة في مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة.

قالت مصادر مطلعة بالشركة، إنه يجرى تقديم قوائم طعام تتناسب مع طقوس الأعياد والصيام، وجرى تزيين المواقع بشتى مظاهر الاحتفال وأشجار أعياد الميلاد، وتقديم هدايا للركاب في استراحات الدرجة الأولى والأطفال مثل الحلوى بأشكال سانتاكلوز وبابا نويل.

​