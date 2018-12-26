غرفة الشركات: لجنة للسياحة الإلكترونية للحفاظ على "سمعة مصر"

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إنشاء لجنة للسياحة الإلكترونية برئاسة محمد فاروق؛ تهدف للحفاظ على الشركات السياحية المرخصة وسمعة مصر، حسب قوله.

وشدد الشاعر، خلال المؤتمر الصحفي للغرفة اليوم الأربعاء، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الإلكترونية، وإعطاء الشركات السياحية المرخصة حقها، لافتا إلى الاهتمام بمشروع المنصة الإلكترونية الخاص بالحج والعمرة والتأمين الطبي وجرى رفع صندوق الزمالة لـ 20 مليون جنيه خاص بالتأمين الطبي.

ونوه إلى أن الغرفة تعمل على تطوير نشاط النقل السياحي وجرى الانتهاء من دراسة وتقديمها للجنة سياحة النواب مع تقديم الحلول أيضا منها فتح استيراد الأدوات للسيارات والعمل جارٍ لعمل رخصة سائق سياحي بشكل منضبط وتوفير السائقين بشكل كافٍ، كما نرحب بالسائقين الجدد ونستطيع مع التدريب تحويله إلى سائق رخصة سيارة نقل محترف.