السيسي عن المباني المخالفة: "الحق حق لو محدش معاه"

كتب- أسامة عبدالكريم ومي مدحت:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإزالة المباني المقامة غرب وجنوب مطار النزهة.

وذكر الرئيس، خلال افتتاح بشاير الخير 2، الأربعاء، أن المحافظة ومدير الأمن والداخلية والقوات المسلحة معنيه حتى نحقق الانضباط، مضيفا: "أنا جاي بشوف المناطق غرب وجنوب مطار النزهة، فيها ناس بتني بتبني إيه! الأماكن مخططة.. لا طب أخدوا تصاريح لأ..طب ساكتين ليه؟ عشان كتير، بالكتره هنغلب يعني .. فين مدير الأمن ؟

أردف: "وزير الداخلية فين، دا تجاوز شديد والناس بتعمل حاجه غلط، واحنا بنعمل الصح، المرفق بترخيض دا صح، أنا عامل حسابي على 3 أو 5 أدوار"، مضيفا : "في مصر تعودنا على إننا نغلط وعشان العدد كتير مش هنعمل حاجه".

وقال: "هناك منطق وموضوعية غايبة في بلدنا.. الحق حق وإن لم يتبعه أحد، والباطل باطل وإن اتبعه الجميع، فالحق حق لو محدش معاه، والباطل باطل ولو كلنا مشينا ورا منه".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.