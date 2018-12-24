طولها 35 مترًا وسرعتها 12 عقدة.. ميناء دمياط يتعاقد على 4 قاطرات جديدة

كتب- أحمد نجيب:

وقع اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، تعاقدًا لبناء وتوريد أربعة قاطرات بحرية جديدة؛ استعدادًا للتزايد المتوقع في حركة السفن بالميناء والتي تمثل النتيجة الطبيعية للجهود المبذولة مؤخرًا والمشروعات الكبرى والأرصفة الجديدة التي يتم افتتاحها ودخولها الخدمة في القريب العاجل.

وحسب بيان، الاثنين، وقع عن الطرف الآخر اللواء هشام أبوالعز، رئيس الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن والتي تنفذ بناء وتوريد القاطرات لحساب هيئة الميناء، وهي إحدى الشركات الحكومية التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية، ومن المقرر أن تتسلم الهيئة القاطرات الأربعة خلال عامين.

وفي هذا السياق قال اللواء صالح، إن القاطرات الأربعة تتميز بأنها تعمل بنظام تراكتورز وتبلغ قوة شدها 60 طنًا لكل قاطرة ويصل طول القاطرة إلى 35 مترًا وبعرض 11.5 متر وغاطس كلي 5 أمتار، وتبلغ سرعة القاطرة 12 عقدة.

وأضاف أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط.​