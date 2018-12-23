وزير الكهرباء: إلغاء شرائح الاستهلاك لن يتم قبل عام 2022

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شرائح الكهرباء المنزلية لن يتم إلغائها قبل عام 2022، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء حاليًا على الرغم من الأعباء والمتطلبات الكبيرة التي تعاني منها نتيجة المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي ووصوله لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الكهرباء تكثف عملها حاليًا للانتهاء من تطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل لضمان وجود شبكات قادرة على استيعاب القدرات الكهربائية الكبيرة التي تمت إضافتها للشبكة القومية للكهرباء؛ بهدف توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة دون وجود أي انقطاعات أو مشاكل كما كانت تحدث في الأوقات السابقة.

وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة تدعم المواطنين وجميع شرائح استهلاك الكهرباء، منوهًا إلى أن الحديث عن وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لن يتم قبل يوليو 2019.

وتابع "شاكر": "هدفنا تأمين التيار الكهربائي ووصوله لجميع المواطنين بمختلف المناطق".