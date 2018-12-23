أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

وزير الكهرباء: إلغاء شرائح الاستهلاك لن يتم قبل عام 2022

08:42 م الأحد 23 ديسمبر 2018
وزير الكهرباء: إلغاء شرائح الاستهلاك لن يتم قبل عام 2022

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شرائح الكهرباء المنزلية لن يتم إلغائها قبل عام 2022، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء حاليًا على الرغم من الأعباء والمتطلبات الكبيرة التي تعاني منها نتيجة المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي ووصوله لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الكهرباء تكثف عملها حاليًا للانتهاء من تطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل لضمان وجود شبكات قادرة على استيعاب القدرات الكهربائية الكبيرة التي تمت إضافتها للشبكة القومية للكهرباء؛ بهدف توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة دون وجود أي انقطاعات أو مشاكل كما كانت تحدث في الأوقات السابقة.

وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة تدعم المواطنين وجميع شرائح استهلاك الكهرباء، منوهًا إلى أن الحديث عن وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لن يتم قبل يوليو 2019.

وتابع "شاكر": "هدفنا تأمين التيار الكهربائي ووصوله لجميع المواطنين بمختلف المناطق".

محمد شاكر وزير الكهرباء شرائح الكهرباء المنزلية شرائح الاستهلاك دعم الكهرباء

الخبر التالى:

من درب الجماميز إلى الزمالك.. قصة 110 أعوام على إنشاء "فنون جميلة حلوان"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان