عبدالمحسن سلامة: رفضت الجلوس مع نقيب الصيادلة.. وزملائي لم يأخذوا حقهم

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه رفض الجلوس مع نقيب الصيادلة خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، للحديث عن أزمة الاعتداء على عدد من الصحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة الاثنين الماضي.

وأضاف "سلامة" خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، اليوم: "الأزمة ما زالت قائمة وزملائي المعتدى عليهم لم يأخذوا حقهم، ومشكلتي الأساسية الاعتداء على الصحفيين ولا دخل لي بانتخابات نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن الزملاء المعتدى عليهم يتابعون أخبار النقابة بشكل دوري ولا يحتاجون إلى إذن مسبق للدخول.

وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين يتعامل مع الأزمات التي نتعرض لها بقرار جماعي، حيث أيدوا عدم نشر أي أخبار عن نقابة الصيادلة لحين حل الأزمة.

ولفت إلى أن نقيب الصيادلة اتصل به وقدَّم اعتذارًا عما حدث مع الصحفيين، ولكن قبل علمه بالإصابات التي لحقت بالزملاء.

وقال: "ذهلت عندما رأيت الدماء تسيل من وجه زملائي، وكلفت النقابة بمتابعة القضية، والذهاب مع الزملاء إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بما حدث".