وزيرا الصحة والإنتاج الحربي يتابعان إنشاء مصنع "We Can" لأدوية الأورام

كتب - أحمد جمعة:

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، اجتماعًا مع اللواء محمد العصار، وزير الدولة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة آخر التطورات لإنشاء مصنع "We Can" الخاص بتصنيع أدوية الأورام، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وحضر الاجتماع الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وأعضاء مجلس إدارة شركة "We Can" بعضوية وزارة الصحة ممثلة في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ووزارة الانتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، وشاركة فاركو للأدوية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المصنع، ليصبح إحدى ركائز الدولة في تقدم الصناعة الدوائية الوطنية وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وشددت وزيرة الصحة على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للمواعيد المحددة، مؤكدة أن تصنيع أدوية الأورام في مصر هو هدف قومي إستراتيجي تعمل الدولة على إنجازه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى تقديم كل سبل الدعم من حيث سرعة تسجيل المستحضرات الدوائية لشركة "We Can" لإنتاج أدوية الأورام وفقا للمعايير الدولية.

كما وجهت الوزيرة مجلس إدارة الشركة بتبني منهجية وسياسة تنافسية قوية لإنتاج أدوية الأورام، وفقًا لمعايير جودة التصنيع العالمية ليصبح منتج الشركة قادر على التنافس القوى سواء في السوق المحلي أو العالمي، تماشيًا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنافسية في سوق الدواء المصري من حيث الاعتماد على الجودة، خاصة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكدت أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة في مجال الدواء، بما يعود بالنفع على المريض المصرى، فضلًا عن حرصها على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم صحة المواطن تشجيعا للصناعة الوطنية ودعما لتعميق المكون المحلي وتوفير العملات الأجنبية التي يتم تدبيرها لشراء أدوية علاج الأورام من الخارج بتكلفة عالية.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، على تقديم كل سبل الدعم لوزارة الصحة في هذا المشروع القومي لتصنيع أدوية الأورام لتوطين صناعة مهمة وإستراتيجية في مصر، قائلًا" لا بد أن نكون على قدر التوقعات التي تضعها الدولة في مجال الصحة بما يحقق توجه الدولة".

وأشار إلى الدور المهم الذي تقوم به وزيرة الصحة في النهوض بالملف الصحي بما له أهمية إستراتيجية كبرى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الوزارات لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في جميع الملفات خاصة الملف الصحي، والذي يختص بصحة المواطنين.

وأشاد جميع أعضاء مجلس إدارة شركة "We Can" بالدعم الفني المقدم من وزارة الصحة، ومتابعتها الدورية لخطط تنفيذ المشروع، فضلًا عن اتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة تسجيل أدوية الأورام.